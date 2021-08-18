نظام الامتحانات جيد.. "الخليج 365" يلتقي الثالث مكرر علمي رياضة بالثانوية العامة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الطالب عمر محمد عبدالرازق التهامي، ابن مدينة العبور بمحافظة القليوبية، الحاصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية بمجموع 401 درجة، إنه يحلم بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات.

وفي لقاء أجراه معه الخليج 365، أضاف أن عوامل النجاح في حياته كثيرة وتنقسم بين الأسرة والأصدقاء والمعلمين، مشيرًا إلى أن نظام الامتحانات والدراسة الحالي كان جيدًا وليس سيئ، موضحًا أن النظام كان بحاجة فقط إلى تطبيقه من المراحل الأولى في الصفوف الأولى للدراسة، مطالبا الأجيال القادمة بعدم الخوف والرهبة والمذاكرة جيدًا.

قال عمر: "علمت بالنتيجة من المؤتمر الصحفي للوزير وفوجئت بصورتي واسمي وسط الأوائل"، مشيرًا إلى أن والدتي كانت دائمًا تحفزني وتشجعني على المذاكرة، مؤكدًا أنه لم يصدق نفسه وهو يشاهد المؤتمر الذى عقده دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على القنوات الفضائية، والذي جرى خلاله إعلان أسماء الطلاب الأوائل.

من جانبها، قالت ميرفت إسماعيل، مدرسة لغة إنجليزية والدة الطالب عمر، إن زوجها يعمل بالخارج،ورغم سفره الدائم إلا أنه كان دائم التشجيع لـ"عمر"، مشيرةً إلى أنه كان يذاكر دروسه على فترات تصل إلى 12 ساعة يوميًا، لتحقيق التفوق والحصول على ترتيبه بين الأوائل.

وأضافت أن ابنها يعشق دراسة البرمجيات وعلم الحاسب الآلى، وترتيبه الثانى بين أشقائه، الأولى "أسماء" حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجلش، و"يوسف"، بالصف الثالث الإعدادى، مؤكدة أنه كان متفوقًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وبذل جهدًا كبيرًا طوال فترة العام الدراسي.