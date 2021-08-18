الجيش اللبناني يلقي القبض على شخصين حاولا الحصول على الوقود بالسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

سيطر الجيش اللبناني على أعمال الشغب التي شهدتها منطقة محلة الكفاءات بالعاصمة بيروت إثر خلاف بمحطة وقود جبل عامل أسفر عن إطلاق نيران على المحطة وسقوط مصابين.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان مساء الثلاثاء، أن دورية ألقت القبض على مواطنين في محلة الكفاءات لتورطهما في إطلاق نار أمام إحدى محطات المحروقات ومحاولتهما الحصول على كمية من الوقود بقوة السلاح، مضيفا أن الموقوفين هما مطلوبان بموجب عدة مذكرات توقيف.

وأوضح الجيش أن بعض الأشخاص حاولوا تحرير المقبوض عليهما بالقوة، فأطلقت عناصر الدورية النار في الهواء لتفريقهم. وبعد مغادرة الدورية، استهدف مجهولون المحطة بأسلحة رشاشة ما أدى إلى احتراقها.

وأكد الجيش اللبناني أنه تم تسليم المقبوض عليهما إلى المراجع المختصة ومباشرة التحقيق، وتجري متابعة الواقعة لإلقاء القبض على بقية المتورطين.