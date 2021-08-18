استطلاع: تباين الآراء حول توقيت مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف استطلاع حديث للرأي، أجرته مؤسسة "إنسايدر" الأمريكية، عن تباين الآراء حول الوقت الذي كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تنسحب فيه من أفغانستان.

وكشفت نتائج الاستطلاع، حول تساؤل وجه إلى أكثر من 1100 شخص حول العام عن الوقت الذي كان ينبغي فيه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، عن تباين الآراء أن الولايات المتحدة كان عليها الانسحاب في العام الأول من دخول أفغانستان بنسبة 17%، أو خلال فترة الولاية الأولى للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بنسبة تقارب 30%، أو خلال فترة ولايته الثانية بنسبة نحو 13%، فيما أعرب نحو 11% عن اعتقادهم أنه كان ينبغي بقاء القوات الأمريكية لما بعد عام 2021 بينما ذكر نحو 21% أنهم لا يعرفون متى ينبغي للأمريكيين أن يغادروا أفغانستان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن أنه سيتم إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس الجاري، وذلك قبل أن تسيطر طالبان على زمام الأمور في تلك الدولة ما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال قوات إضافية لحماية مطار كابول العاصمة وتأمين إجلاء الأمريكيين وبعض الأفغان عن البلاد.