قمة افتراضية لمجموعة السبع حول أفغانستان

طالبان تصافح العالم في أعقاب هجوم خاطف عبر أفغانستان شهد سقوط العديد من المدن في أيدي المتمردين دون قتال، سعت طالبان إلى إظهار تصوير نفسها أكثر... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 09 محرم 1443 هـ 09 محرم 1443 هـ

محاولة سادسة للحوثي لإسقاط مأرب كشف مصدر في محافظة عمران اليمنية، عن استعدادات كبيرة تقوم بها العصابات الحوثية، تمهيدا لمهاجمة محافظة مأرب خلال الفترة القريبة... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 09 محرم 1443 هـ 09 محرم 1443 هـ

8 دول أساسية مشاركة في قمة بغداد يواصل مبعوثو رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظم، جولاتهم على البلدان الجارة لإقناع قادتها بالمشاركة في قمة دول جوار العراق نهاية... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 09 محرم 1443 هـ 09 محرم 1443 هـ

كندا ترفض الاعتراف بطالبان وألمانيا تفضل مراقبة أفعالها أولا أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة بحاجة لقراءة أفعال حركة "طالبان" على الأرض في... أبها: دوت الخليج الوكالات أبها: دوت الخليج الوكالات 09 محرم 1443 هـ 09 محرم 1443 هـ

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