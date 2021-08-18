ألمانيا توقف المساعدات التنموية لأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس، أنها أوقفت جميع المساعدات الحكومية التنموية لأفغانستان بعد سيطرة حركة «طالبان» على السلطة.

وأكد وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد موللر في بيان إن جميع الموظفين الألمان الذين يعملون في برامج المؤسسة الألمانية للتعاون الاقتصادي الدولي غادروا أفغانستان. وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل تحت ضغط الوقت من أجل إجلاء الموظفين الأفغان في المؤسسة وموظفين آخرين يعملون في مؤسسات شريكة من أفغانستان.

وتشير بيانات وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني إلى أن أفغانستان تعد في مقدمة الدول التي تحصل على مساعدات تنموية ألمانية إذ تبلغ 430 مليون يورو سنويا. وعلى صعيد متصل، حمل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس، الغرب جزءا من المسؤولية عن «التراجيديا الإنسانية الأفغانية» الناجمة عن بسط حركة «طالبان» سيطرتها على جميع الأراضي الأفغانية.

وقال شتاينماير في تصريح صحفي: إن التحول الكبير الذي شهدته أفغانستان في الأسابيع الماضية سينجم عنه تأثيرات كبيرة على المستوى الدولي، وما نراه في أفغانستان هو تراجيديا إنسانية نتحمل نحن جزءاً من مسؤوليتها وتعتبر تحولاً سياسياً مهماً سيهزنا وسيغير العالم».