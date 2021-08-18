النمسا تدعو إلى دعم إنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وكالات)

دعا الرئيس النمساوي فان دير بيلين، أمس، إلى توفير دعم إنساني دولي للشعب الأفغاني، فيما أكد أن مناقشة عمليات الترحيل إلى أفغانستان تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال بيلين في بيان صحفي إن «النقاش حول عمليات الترحيل إلى أفغانستان غير مناسب، لأنها تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المكرسة في الدستور النمساوي».

ودعا إلى دعم إنساني دولي للشعب الأفغاني معرباً عن قلقه على الأشخاص الذين دافعوا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لما يسببه ذلك من خطر على حياتهم.

وأكد أن مهمة النمسا والاتحاد الأوروبي «هي توفير الحماية والمساعدات الإنسانية» داعيا إلى دعم المهددين ومنحهم الحماية إذا لزم الأمر وتقديم المساعدة لهم. وشدد على ضرورة أن يحظى الأفغان الذين يرغبون في مغادرة بلادهم بالقيام بذلك بحرية وأمان وعبر الحدود المفتوحة كما يجب منح نفس الحق لمواطني البلدان الأخرى الموجودين في أفغانستان بمن فيهم النمساويون.

وكانت وزارة الداخلية النمساوية أكدت السبت الماضي عدم وقف ترحيل الرعايا الأفغان المرفوض لجوؤهم وسط أصوات حقوقية وحكومية معارضة.