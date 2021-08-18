عودة الملا عبدالغني برادار إلى قندهار

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

وصل الملا عبد الغني برادار، أحد مؤسسي حركة «طالبان» وأحد كبار مسؤوليها إلى أفغانستان أمس.

وقال متحدث باسم حركة «طالبان» على موقع تويتر إن وفداً رفيع المستوى بقيادة برادار وصل إلى مطار قندهار عصر الثلاثاء.

يذكر أن الملا برادار هو نائب زعيم حركة «طالبان» وكان يتولى المكتب السياسي للحركة في الدوحة.

وفي فبراير 2020، وقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة بالنيابة عن الحركة لإنهاء المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وقد تحدث برادار، الذي ولد عام 1968 وفقاً لمنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول»، مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والتقى عدة مرات مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها زعيم كبير في حركة «طالبان» علناً إلى أفغانستان منذ أن أطاح بالحركة تحالف تقوده الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.