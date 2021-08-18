قتلى وجرحى حوثيون في جبهات الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهات عدة بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش استهدفت مجموعتين تابعتين للميليشيات، إحداهما في جبهة «الجدافر»، والأخرى في جبهة «حويشان»، شمال شرق مدينة «الحزم». وأسفر الاستهداف بحسب المصدر عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الجيش آليات قتالية للميليشيات المدعومة من إيران في منطقتي المواجهات. وأكد المصدر أن القصف أدى إلى تدمير عربة وآلية قتالية للميليشيات ومصرع عدد من العناصر كانوا على متنهما.

وفي الساحل الغربي، جددت ميليشيات الحوثي قصف منازل الأهالي في مديرية «التحيتا» جنوبي الحديدة بقذائف المدفعية. وأفادت مصادر محلية في التحيتا أن عناصر من ميليشيات الحوثي أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون صوب الأحياء السكنية الواقعة جنوب مدينة «التحيتا».

وأضافت المصادر أن القصف طال منازل الأهالي محدثاً حالة من الهلع بين النساء والأطفال مما قد ينذر بموجة نزوح جديدة.

وكانت الميليشيات الحوثية استهدفت، أمس الأول، بلدة «الفازة» الساحلية التابعة لمديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة، كما استهدفت بقايا جيوب الميليشيات بنيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة منازل الأهالي ومزارعهم في منطقة الجبلية ومدينة التحيتا.

يأتي ذلك عقب مصرع عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي بنيران القوات المشتركة خلال تصديها محاولة تسلل للميليشيات إلى المواقع المتقدمة شرق المديرية ذاتها.

إلى ذلك، جندت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية، أكثر من 20 طفلاً في مديرية «حزم العدين» غربي محافظة إب، مستخدمةً وسائل ضغط قسريةٍ لإجبار الأسر على تجنيد أبنائها.

وأفادت مصادر محلية في مديرية «حزم العدين» بأن الميليشيات الحوثية أجبرت أسرًا في «عزلة الشعاور»، على تجنيد أطفالها بالقوة لتدريبهم ثم إرسالهم إلى جبهات القتال. وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية جندت مخبرين محليين يعملون لصالحها لرصد الأطفال والفتيان في المديرية لتجنيدهم تباعًا في عمليات منفصلة لذات الغرض.

وبحسب المصادر فقد جندت الميليشيات في «عزلة الشعاور» 23 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (11 ـ 17 عاماً)، ونقلتهم الى معسكرات تدريب غير مكترثة باعتراض الأهالي تمهيدًا لنقلهم إلى جبهات القتال. وفي وقت سابق، كشف تقرير حقوقي حديث تجنيد الميليشيات الإرهابية 112 طفلاً أغلبهم مهمشون من أبناء المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري.