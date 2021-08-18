إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة في ديالى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أحبطت القوات الأمنية العراقية أمس، محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالي بشمال شرقي بغداد، وقتلت أحد المشاركين فيها.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان صحفي، أن قوة تابعة لفرقة المشاة الأولى أحبطت محاولة الاستهداف وقتلت أثناء الاشتباك مع الإرهابيين أحد المشاركين في المحاولة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، مقتل اثنين من عصابات «داعش» الإرهابية في كركوك. وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ثأراً لدماء الضحايا، تمكن طيران الجيش من قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية». وأضافت أن «ذلك جاء أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ومساندة للقوات الأمنية ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك».

على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، العثور على ثلاثة أوكار للعناصر الإرهابية والقبض على مطلوب وفق أحكام الإرهاب.

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته بموقع «فيسبوك»، إن ذلك جاء ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة ضمن قاطع عمليات بغداد قضاء «الطارمية».

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، سقوط قتلى ومصابين في هجومين منفصلين لتنظيم «داعش» في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني، إن «داعش هاجم بأسلحة قناصة نقطة أمنية للجيش الفوج الثالث، السرية الأولى في قرية العالي شمال قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة». وأكد المصدر أن الهجوم خلف 3 قتلى من الجيش، ومصاباً في حالة حرجة، مشيراً إلى أن الهجوم انتهى بوصول تعزيزات عسكرية أجبرت المهاجمين على الفرار. ومن جهة أخرى، قُتل عنصر من ميليشيات «الحشد الشعبي»، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة بعد انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في محيط «بيرة حمرين»، شمال شرق بعقوبة.