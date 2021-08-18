البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون «انتخاب رئيس الدولة»

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وافق البرلمان الليبي، أمس، على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب عبر الاقتراع السري، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية في المجلس للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت عليه استعداداً لإصداره، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق.

ولفت متحدث البرلمان الليبي في بيان له إلى المجلس وافق على استكمال مناقشة مواد قانون الانتخابات بشكل كامل، مشيراً أن البند المتعلق بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب لا خلاف عليه بين الأعضاء، مشيراً إلى أن القانون لم يصدر بعد في صيغته النهائية، مشيراً إلى أن المجلس عمَّم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على أعضاء المجلس بعد أن أُحيل للمجلس أمس الأول.

إلى ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يشكّل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين، وينذر بحدوث أزمة إنسانية.