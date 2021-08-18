واشنطن: المهم بالنسبة إلينا هي أفعال طالبان وليس أقوالها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، على أن “أي علاقة مستقبلية مع طالبان” مرهونة بـ”الأفعال وليس مجرد الأقوال”.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي أنه “يجب تشكيل حكومة أفغانية جديدة تلتزم بحقوق الشعب”.

كما أكد أن الولايات المتحدة “أنهت وجودها الدبلوماسي الأساسي في كابل”، مضيفا أن واشنطن أوفدت سفيرا إلى أفغانستان، لقيادة الجهود اللوجستية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية “وصلتنا تطمينات من طالبان بأنهم سيسمحون للمدنيين بالوصول إلى المطار وسنتحقق من صدقية هذه التطمينات”، مضيفا أن “المهم بالنسبة إلينا هي أفعال طالبان وليس أقوالها”.

وقال برايس إن هناك “100 دولة وقعت على بيان يدعو إلى الخروج المنظم لرعايا الدول الأجنبية من أفغانستان”.

وسيعقد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجتماعا حول أفغانستان في 24 من هذا الشهر.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتحاور مع طالبان بشأن الجدول الزمني لعمليات الإجلاء، مضيفا أن “طالبان تعهدت بتأمين عبور آمن للمدنيين إلى مطار كابل”.

.