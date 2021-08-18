رئيس الاحتياطي الأمريكي: الأفراد والشركات تعلموا التأقلم على الرغم من كوفيد-19

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لتفشي متحور “دلتا” تأثير ملحوظ على الاقتصاد الأمريكي.

وقال: “كوفيد-19 ما زال معنا،وذلك من المرجح أن يستمر الحال لفترة من الزمن، لكن الأفراد والشركات تصرفوا وتعلموا التأقلم، أن يعيشوا حياتهم على الرغم من كوفيد-19”.

وهذه النسخة الفيروسية التي ساهمت في ارتفاع حاد في حالات “كوفيد-19” في العديد من مناطق العالم، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة.

وأشار خبراء إلى أنها “تشكل مصدر قلق بالإضافة إلى الأسعار التي ترتفع بأسرع وتيرة منذ 13 عاما”.

ولا يزال التضخم المرتفع 3.9% خلال عام واحد في مايو، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي، و+ 5.4% في يونيو، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، يثير قلقا كبيرا، لا سيما وأنه ينبغي أن يستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل.