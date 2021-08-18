العثور على أشلاء بشرية بقاعدة عجلات طائرة أمريكية غادرت كابل إلى الدوحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، عن فتح تحقيق بعد العثور على أشلاء بشرية في قاعدة عجلات الطائرة العسكرية التي حاول العديد من الأشخاص التشبث بها أثناء إقلاعها من مطار كابول بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وقال سلاح الجو الأمريكي، في بيان، إن مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية الأمريكية فتح تحقيقًا بعد العثور على أشلاء بشرية في قاعدة عجلة طائرة C-17 التي أقلعت من أقلعت من مطار كابول الدولي.

وأضاف أنه تم اكتشاف الأشلاء بعد هبوط الطائرة في قاعدة العديد الجوية في قطر. وتابع بأن “الطائرة محتجزة حاليا لتوفير الوقت لجمع الأشلاء وتفتيش الطائرة قبل إعادتها إلى حالة الطيران”.

واتخذ طاقم الطائرة قرار الإقلاع بسبب تدهور الوضع الأمني ​​في المطار بعد أن اخترق مئات الأفغان محيط الطائرة وحاولوا التشبث بها. وانتشر مقطع فيديو لأفغان يركضون مع الطائرة، كما انتشر مقطع فيديو يظهر على ما يبدو مدنيين أفغان يسقطون من جانب الطائرة في الجو.