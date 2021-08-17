تسجيل 256 إصابة بـ" كورونا" و حالتي وفاة بالكويت

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 256 إصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 407139 حالة.



و ذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم تسجيل حالتي وفاة بتداعيات الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2395 حالة.. فيما تم تسجيل 526 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 398393 حالة.