شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» و«جونسون» يتفقان على عقد اجتماع لمجموعة السبع بشأن أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الثلاثاء، بشأن الوضع في أفغانستان واتفقا على عقد اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة السبع الأسبوع المقبل لمناقشة وضع استراتيجية ونهج مشتركين.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين "ناقشا ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء الديمقراطيين بشأن المضي قدما في سياسة أفغانستان بما في ذلك السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية والدعم للاجئين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر".