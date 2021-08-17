جنرال أمريكي: عمليات الإجلاء من أفغانستان ستزداد سرعة

وفي إيجاز إخباري في البنتاغون، أشار تايلور إلى أن "العمليات الجوية تواصلت طوال الليل في أفغانستان ووصلت تسع طائرات C-17، ونقلت معدات وحوالي 1000 جندي إلى هناك، كما غادرت سبع طائرات C-17 وعلى متنها من 700-800 راكب، بينهم 165 مواطنا أمريكيا".وقال: "يوم أمس بدأ بتواجد 2500 عسكري أمريكي في أفغانستان، وبحلول نهاية اليوم سيكون هناك أكثر من 4000 جندي على الأرض في كابل"، مؤكدا أن "مطار حامد كرزاي الدولي لا يزال آمنا ومفتوحا لعمليات الطيران العسكرية".

وشدد تايلور على أن "المهمة الحالية هي تسهيل عملية الإجلاء الآمن للمواطنين الأمريكيين والأفراد والأفغان المعرضين للخطر لإخراجهم من أفغانستان بأسرع ما يمكن وبأمان. هذه المهمة لم تتغير".