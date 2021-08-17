بينهم ضابط رفيع المستوى.. مقتل 8 عسكريين صوماليين في هجوم لـ"الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 عسكريين صوماليين بينهم ضابط رفيع المستوى وأصيب 10 آخرين، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية.

ونقلت وسائل إعلام صومالية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن حركة الشباب شنت هجوما مفاجئا على قاعدة عسكرية في بلدة شبيلو جنوبي محافظة مدغ بولاية غلمدغ وسط الصومال.



وأضاف المسؤولون أن القوات تصدت للهجوم الإرهابي، وسببت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين دون تفاصيل إضافية.

ونقلت المصادر عن المسؤولين الأمنيين مقتل 8 عسكريين وإصابة 10 آخرين بينهم ضابط رفيع المستوى يدعى محمد علي قائد كتيبة هرسيد في قوات دراويش ولاية غلمدغ المحلية .

جدير بالذكر أن المنطقة التي وقع بها الهجوم الإرهابي شهدت مؤخرا مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الشباب الإرهابية في وقت يكثف الجيش الصومالي فيه من عملياته العسكرية في ولاية غلمدغ.