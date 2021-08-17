واشنطن تحقق في العثور على"أشلاء بشرية" بطائرة أقلعت من كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن أنها تحقق في الملابسات المحيطة بالعثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة أقلعت من مطار كابول.

ووثقت تسجيلات مصورة آلاف الأفغان وهم يندفعون على المدرج صوب طائرة تسير في اتجاه مروري، بينما أطلقت القوات الأمريكية طلقات تحذيرية.



وسقط ثلاثة أشخاص كانوا متشبثين بطائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها حتى الموت، بعد أن ركضوا إلى جانب المئات للتثبث بطائرة أمريكية أثناء تحركها على المدرج.

وقالت القوات الجوية الأمريكية الثلاثاء إنها تحقق في الملابسات المحيطة بالعثور على أشلاء بشرية في تجويف عجلات طائرة سي-17 تابعة لها أقلعت من كابول وسط فوضى سيطرة حركة طالبان على المدينة.

وأضافت القوات في بيان إن الطائرة هبطت في مطار كابول الإثنين الماضي وأحاط بها مئات المدنيين الأفغان.

وأشارت إلى أنه "في ضوء الوضع الأمني المتدهور بسرعة في المنطقة المحيطة بالطائرة، قرر طاقم الطائرة سي-17 مغادرة المطار بأسرع وقت ممكن".

وسيطرت طالبان على أفغانستان، الأحد الماضي، عندما فرّ الرئيس أشرف غني ودخل مسلحوها إلى كابول من دون مقاومة، بعد عقدين من الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية الأيام الماضية حالة من الهرجٌ والمرج عقب سيطرة طالبان، حيث قام الآلاف بمحاولة الهروب نحو مطار كابول؛ المنفذ الجوي الوحيد إلى الخارج.

وبدأت الولايات المتحدة ودول أوروبية إضافة إلى اليابان، استئناف إجلاء دبلومسيّيها جوا، إثر تأمين مطار كابول، بعد يوم طويل من الفوضى.

وتجري عمليات إجلاء الدبلوماسيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بوتيرة متسارعة في كابول التي سقطت بين أيدي حركة طالبان بعد هجوم خاطف مكنها من اجتياح البلاد بدون أن تلقى مقاومة تذكر من القوات المسلحة الأفغانية.

وكانت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المطار، أوقفت الإثنين، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى، التي أحدثها توافد موجات بشرية من الأفغان، الراغبين في مغادرة البلاد، بعد سيطرة طالبان على الحكم.

وأعلنت الولايات المتحدة و65 دولة أخرى في بيان مشترك أن المواطنين الأفغان والأجانب الذين يريدون الفرار من أفغانستان "يجب أن يسمح لهم بذلك"، محذرة طالبان بأن عليها أن تتحلى "بالمسؤولية" في هذه المسألة.

وكان الاتحاد الأوروبي شدد في وقت سابق على أن سيطرة طالبان على كابول تزيد من الطابع "الملح لحماية" الموظفين الأفغان من أي أعمال انتقامية قد تستهدفهم، ساعياً إلى تأمين سلامتهم.

وقامت القوات الأمريكية أمس الإثنين بتأمين مطار كابول؛ حيث جمعت موظفي سفارة واشنطن، بانتظار إجلائهم بعد سيطرة طالبان على العاصمة، على ما أعلنت وزارة الخارجية.