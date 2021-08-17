دائرة الصحة أبوظبي تعدّل أسعار فحوص كورونا العاجلة والسريعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، المنشآت الصحية في الإمارة إلى ضرورة تقديم الفحص العادي أو التقليدي لمسحة الأنف PCR للكشف عن فيروس كوفيد-19 بقيمة 65 درهم كسعر ثابت، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي ستقدَّم للجمهور، كل على حسب رغبته واستعجاله، والتي تتضمن الفحص السريع لأقل من ساعتين بقيمة 350 درهم بحد أقصى، والفحص السريع من ساعتين إلى خمس ساعات بقيمة 250 درهم بحد أقصى.



وتأتي هذه الخطوة استجابة وتلبية لاحتياجات أفراد المجتمع كافة، وضمان سهولة وصولهم إلى الخدمات بكل يسر وسهولة متى ما احتاجوا إليها.

كما تدعم هذه الخطوة أيضاً الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها على مدار الساعة من قبل الكوادر الطبية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضحت الدائرة أنه على من يرغب في إجراء الفحوص في المنزل التنسيق مع المنشآت الصحية، حيث سيتم فرض رسم على الخدمة المنزلية.

وأشارت الدائرة إلى أن تكلفة خدمة فحص الأنف PCR تقع على عاتق الأفراد في حال كانوا لا يعانون أي أعراض، أما في حال وجود أعراض، فستتم تغطية تكلفة الفحص عبر البرامج الحكومية ذات العلاقة.