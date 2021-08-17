شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنظيره الباكستاني اليوم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنظيره الباكستاني اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستعمل مع الدول الأخرى لتجنب حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان وإن أي اعتراف بالحكومة الجديدة يجب أن يكون على أساس دولي.



وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بعد الاتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "أكد رئيس الوزراء التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لتجنب كارثة إنسانية في أفغانستان والمنطقة الأوسع".