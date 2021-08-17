بعد غياب 5 سنوات.. أسوان تعود لسباق أوائل الثانوية العامة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

عادت أسوان لسباق أوائل الثانوية العامة، وحصل طالبين من أبناء المحافظة على المركزين الثالث مكرر والرابع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة، بعد غياب استمر 5 سنوات، منذ حصول الطالبة أسماء عبدالله على المركز الأول مكرر عام 2016.

حصل الطالب محمد هاني أحمد محمد بمدرسة السلام أكاديمي على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة، بينما حصل الطالب عبد الله أيمن محمد سمير رضوان الطالب بمدرسة أحمد طه حسين بمدينة أسوان على المركز الرابع بمجموع 400 درجة.

وقال الطالب عبد الله أيمن إنه يتمنى دخول كلية حاسبات ومعلومات أو كلية هندسة تخصص حاسبات.

وأضاف أنه كان يذاكر لمدة من 8-9 ساعات يوميًا، ومكنتش بياخد دروس غير في 4 مواد فقط، عربي وكيمياء وإنجليزي وألماني.

أما الطالب محمد هاني فقال إنه يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، وإن سر تفوقه الالتزام بالصلاة وتنظيم وقت المذاكرة، ومساندة وتشجيع والديه له.

والد محمد يعمل مهندسًا مدنيًا في السعودية، بينما والدته طبيبة بشرية.

وأجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اتصالاً هاتفيًا بالطالبين لتقديم التهنئة لأسرتيهما، موجهًا الشكر لهما على دعمهما ودورهما البناء في تقلد أبنائهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.​