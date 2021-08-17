"أنت ناجح ونتيجتك عند الله".. نهاية حزينة لطالب بالثانوية العامة في الشرقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

شهدت قرية بني هلال التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية حادثًا مؤسفًا، لقي خلاله طالب بالثانوية العامة مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء صيانته فيشة كهربائية، وذلك قبل ظهور نتيجته بسويعات قليلة.

خال الطالب المتوفي قال لمصراوي عن ابن شقيقته "سيد" الذي توفي قبل ٣ ساعات من نتيجة الثانوية العامة: "سيد كان حامد الله على كل شيء وكل ما كان يرغب هو إسعاد والديه".

"سيد كان يعيش في طاعة الله، ويحلم بالالتحاق بالكلية الحربية ليتخرج منها ضابطًا يخدم بلده"؛ قال أحد زملائه، وقد أكد وأقارب المتوفي أن الراحل لم ينتحر كما أشاع البعض، لكنه "مات بقدر الله تعالى، أثناء إصلاحه فيشة كهرباء الغسالة".

وشيّع أهالي قرية بني هلال جثمان الطالب وقت ظهور نتيجته وتأكد نجاحه، وردد البعض: "أنت ناجح ونتيجتك عند الله في الجنة".