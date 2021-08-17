هنتعود على الأرقام الجديدة.. وزير التعليم: "اللي جاب 60% شاطر جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دليل النجاح في الثانوية العامة ليس تحقيق أرقاما كبيرة، ولكن النجاح يكون عن طريق مكانه في أي مستوى من الفهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "اللي جاب 60% ده شاطر جدًا، لازم نتعود على الأرقام الجديدة دي".

وأشار إلى أن الدولة تعمل على الانتقال بالتعليم المصري إلى مستوى عالمي، وهو ما يتم في نظام التعليم الجديد الذي بدأ تطبيقه مع الأطفال ووصل إلى الصف الرابع الإبتدائي، مؤكدًا السير بهذا المسار بصبر شديد".

وأوضح وزير التعليم، أن "التعليم في الجمهورية الجديدة لن يتغير بتغيير الوزير، منظومة التعليم أصبحت مشروع دولة وليس مشروع شخص".