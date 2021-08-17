بايدن لم يتحدث لأحد من القادة الدوليين منذ سقوط كابول

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن لم يتحدث إلى أي من نظرائه الدوليين منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد حركة طالبان.
وقال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان للصحافيين "لم يتحدث بعد إلى أي من القادة الدوليين". وأضاف "أنا ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة (تواصلنا) مع نظراء خارجيين على أساس دوري، ونعتزم القيام بذلك في الأيام المقبلة".
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