عودة الرحلات العسكرية للإقلاع من مطار كابل

أعلن مسؤول أمني غربي عن عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار كابل، صباح اليوم الثلاثاء. ونقلت وكالات أنباء أمريكية عن المسؤول أن مدرج المطار الذي كان يجتاحه، أمس الاثنين، آلاف الراغبين بالفرار من العاصمة الأفغانية، بات خاليا من الحشود حيث عاد كثير من المدنيين إلى بيوتهم.
وكانت القوات الأمريكية التي تشرف على المطار، قد أوقفت أمس رحلات الإجلاء بسبب الفوضى وتجمع آلاف الأفغان على مدرج المطار.
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