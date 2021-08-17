171 ألف قتيل .. تعرف على حصيلة الحرب الأمريكية في أفغانستان

في هذه الأثناء ، كانت الخسائر البشرية هائلة، فقد نزح أكثر من 3 ملايين أفغاني، وقتل عشرات الآلاف من قوات الأمن الأفغانية والعسكريين الأمريكيين والمتعاقدين في الحرب، مع سيطرة طالبان الآن مرة أخرى .
لنلقي نظرة على بعض التكاليف الاقتصادية والبشرية لعقدين من التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان:
التكاليف (بالدولار)
2.261 تريليون التكلفة الإجمالية
19 مليار أموال فقدت بسبب الفساد
88.3 مليار للجيش وقوات الأمن الأفغانية
36 مليار للحكومة
18.5 مليار لمصاريف أخرى
الوفيات
171.336 عدد الوفيات الإجمالي
66 ألف من قوات الأمن الأفغانية
51.191 من المتمردين
47.761 من المدنيين (بمن فيهم الصحفيين والعاملين في مجالات الإعلام)
6.294 من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي
1.144 من القوات الأجنبية غير الأمريكية
الهجرة
2.1 مليون مهاجر أفغاني
3.2 ملايين تم تهجيرهم داخليا
7.5 ملايين أفغاني عادوا للبلاد بعد مغادرة طالبان في 2001
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