لوس أنجلوس تايمز : واشنطن تريد إجلاء 52 ألف من أفغانستان

نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن الحكومة الأمريكية تريد إجلاء ما يصل إلى 30 ألف شخص من أفغانستان.

وذكر وقال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل كريس ميتشل إن وزارة الدفاع تعتزم إجلاء 22 ألف أفغاني يحملون تأشيرات هجرة خاصة تظهر أنهم يعملون لدى الحكومة الأمريكية وكذلك أقاربهم وآخرين يعتبرون معرضين للخطر . كما يعتزم البنتاجون نقل ما يصل إلى 30 ألف شخص إضافي - بمن فيهم موظفو السفارة الأمريكية والمواطنون والمتقدمون للحصول على تأشيرات - إلى خارج كابول، بحسب ميتشل.

ولكن وتيرة عمليات الإجلاء كانت بطيئة. وفى مؤتمر صحفى عقد يوم الاثنين قال مسئولو البنتاجون إنهم نقلوا حوالي ألفي أفغاني إلى الولايات المتحدة.

ودعت عدة جماعات لحقوق الإنسان ومناصرة المهاجرين يوم الاثنين إدارة بايدن إلى بذل المزيد من المساعدة لأولئك الذين يحاولون مغادرة أفغانستان.