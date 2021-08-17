وتابع: " هناك مناقشات جدية حول تشكيل آلية سياسية لإتاحة نظام إسلامي في أفغانستان".
وأضاف أن الحركة سيطرت على العاصمة كابول باعثا برسالة تطمين إلى أهلها بأن قواتها الأمنية منتشرة الشوارع والضواحي وأن أولويتها الآن هي الحفاظ على الأمن.
وبعث ذبيح الله مجاهد في المؤتمر رسالة تطمين أخرى إلى العالم والولايات المتحدة وجيران أفغانستان بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضدهم، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل معهم وفقا للمعايير الدولية وإبداء أي ملاحظات حتى لا يكون هناك سوء فهم.
وأضاف: "من حق الشعب الأفغاني أن يكون له دستوره وقوانينه الخاصة التي تتماشى مع قيمه". وتابع: "نتعهد أن نمنح المرأة حقوقها التي أقرها الإسلام، والمرأة عنصر مهم في بلدنا".
وبخصوص السلاح، أكد المتحدث باسم طالبان أن حدود أفغانستان كلها تحت سيطرتهم ولن يكون هناك تهريب للسلاح، كما أن البلاد لن تكون مركزا لإنتاج المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تقدم اعتذارها للشعب الأفغاني وتقدم العديد من التعهدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.