البنتاجون: اجتماع بين قادة عسكريين وحركة طالبان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البنتاغون،اليوم الثلاثاء، أن هناك اجتماعاً بين قادة عسكريين وحركة طالبان، مشيراً إلى أن 4500 جندي سيتواجدون في كابل بنهاية اليوم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في مؤتمر صحفي: «قمنا بعمليات إجلاء من أفغانستان خلال الليلة الماضية.. 9 طائرات عسكرية وصلت كابل للمساعدة في الإجلاء.. نتوقع إجلاء 5-10 آلاف شخص من أفغانستان يومياً».

وأضاف أنه«لا عمليات من طالبان حتى الآن ضد قواتنا في مطار كابل». مضيفاً:«عملياتنا في أفغانستان ستنتهي بنهاية أغسطس كما هو مقرر.. أولويتنا الآن هي تأمين مطار كابل»، مضيفا «ننسق مع الشركاء الدوليين للمساعدة في عمليات الإجلاء»، مضيفاً:«لا يمكن توقع ماذا سيحدث في أفغانستان بعد اكتمال انسحابنا نهاية أغسطس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن باستطاعتها إجلاء ما بين خمسة آلاف إلى تسعة آلاف شخص يومياً من مطار كابل.

وأضافت أن نحو 3500 جندي يتواجدون في المطار لتأمينه.وبعدما توقّف في وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، أن مطار كابل عاد للعمل مجدداً.

وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحافيين في مؤتمر صحافي في البنتاجون، إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين، وكانت تقل أفراداً من مشاة البحرية.