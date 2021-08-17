ابوظبي - سيف اليزيد - رجّح مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة مصرع 47 مهاجراً قبالة ساحل موريتانيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا الاثنين، لافتاً إلى نجاة سبعة آخرين.

وقال المسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة نيكولا اوشار، اليوم الثلاثاء، إن القارب أبحر من منطقة العيون (الصحراء الغربية) في 3 أغسطس متوجهاً إلى جزر الكناري (إسبانيا)، لكنه تعرض لعطل في المحرك وجنح لنحو أسبوعين قبل أن يرصده الاثنين خفر السواحل الموريتاني قبالة نواذيبو.

وأوضح مستنداً إلى شهادات ناجين جمعتها المنظمة أن 54 شخصاً بينهم طفلان لا يتجاوز عمرهما ثلاث سنوات وفتاة، كانوا على متن القارب عند انقلابه.

وأضاف أن الركاب هم من غرب أفريقيا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأشار المسؤول إلى أن «الرحلة، إذا سار كل شيء على ما يرام، تستغرق بضعة أيام كحدّ أقصى (...) اعتباراً من اللحظة التي تعطّل فيها المحرّك، وجدوا أنفسهم دون مخزون» مياه وطعام.

هذا الطريق الخطير جداً الذي يمرّ عبر المحيط الأطلسي والساحل الغربي لأفريقيا، وصولاً إلى جزر الكناري نقطة الدخول إلى أوروبا، هو أحد المسارات المعتمدة كل عام من جانب آلاف المهاجرين الأفارقة على متن قوارب بدائية. وقضى حوالي 300 شخص على الأقل أو فُقد أثرهم منذ مطلع عام 2021 على «طريق الأطلسي»، وفق اوشار.