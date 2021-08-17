قصف إسرائيلي على مواقع سورية في القنيطرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:30 مساءً - منذ 37 دقيقة

شنّ الجيش الإسرائلي، مساء اليوم، الثلاثاء، هجوما على مواقع في محافظة القنيطرة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية.

وأعلنت وكالة “سانا” السورية أن دوي انفجارات سمعت في محافظة القنيطرة بينما ذكرت قناة “الإخبارية السورية” أنها ناتجة عن عدوان إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن “طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع سورية في منطقة القنيطرة بالجولان المحتل”.

وأشارت المصادر إلى الجيش الإسرائيلي نفذ اعتداءً صاروخيا على منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت تقارير بأن القصف استهدف مرصدا لجيش النظام السوري في مرتفع قرص النفل الواقع على الحدود مع الجولان السوري المحتل.