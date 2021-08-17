ليبيا.. البرلمان يوافق على انتخاب الرئيس بشكل مباشر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:30 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، موافقته على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وذلك بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل.

الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي “عبد الله بليحق” قال في بيان له بعد جلسة اليوم: إنه “تمت إحالة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب للجنة التشريعية في المجلس للصياغة النهائية”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” أكد في وقت سابق أن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مؤكدا أن “إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب”.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر / كانون الأول، بعد أن أنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.