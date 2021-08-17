مقتل 15 حوثيا في كمين للجيش اليمني بمأرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:30 مساءً - منذ ساعتين

يواصل الجيش اليمني تكبيد ميليشيا الحوثي الانقلابية مزيدا من الخسائر، إذ أعلنت القوات الحكومية اليمنية، عن مقتل 15 عنصراً تابعين لميليشيات الحوثي، في كمين نفذته كتائب الجيش اليمني في محافظة مأرب، موضحةً أن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية؛ نصبوا كمينا محكما للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة في جبهة المَشْجَح، بمديرية صِرواح.

في غضون ذلك، أكد المركز الإعلامي التابع لوزارة الدفاع اليمنية في بيان له، أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مجمعات تابعة للحوثين، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى ضرب آليات كانت تقل مجموعة من عناصر الميليشيات التي حاولت التسلل إلى مناطق سيطرة الجيش.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد أعلنت عن بدء عملية عسكرية واسعة في شباط الماضي، بهدف السيطرة على مدينة مأرب، الغنية بالنفط، وسط تنديد دولي وإقليمي بالعملية التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف.

ويأتي بيان المركز بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل 26 شخصاً خلال المواجهات بين الجانبين في جبهات رَحبة والمشِيريف وصِرواح والمَخْدَرة جنوب وغرب وشمال مأرب.

تزامناً، أعلنت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي؛ شن الطيران الحربي التابع لقوات تحالف دعم الشرعية لعدة نقاط تابعة للميليشيات في مديرية صِرواح غرب مأرب.