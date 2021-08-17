الأمم المتحدة: هذا ما ننتظره من طالبان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:30 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2021 10:36 مساءً

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة بحاجة لقراءة أفعال حركة “طالبان” على الأرض في أفغانستان، في ضوء التعهدات التي أطلقتها الحركة.

وقال دوجاريك تعليقا على مؤتمر صحفي عقدته “طالبان” في وقت سابق في كابل: “سنحتاج إلى رؤية ما سيحدث فعلا واقتران القول بالفعل على الأرض ومدى تنفيذ الوعود المقطوعة”.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء: “سنحكم على طالبان استناداً إلى أفعالها”.

وقال ماس خلال مؤتمر صحافي في برلين في ختام جلسة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “الشيء المهم هو أن تكون المرحلة الانتقالية سلمية، وهذا أمر يعتمد على ما ستفعله الحكومة الانتقالية في الواقع حالما يتم تشكيلها، وإذا كان بمقدورنا الوثوق بتصريحاتها”.

وأضاف: “تباحثنا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وخلصنا إلى أننا سنحكم على طالبان استناداً إلى أفعالها”.