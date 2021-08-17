ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنظيره الباكستاني اليوم ؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لنظيره الباكستاني اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستعمل مع الدول الأخرى لتجنب حدوث كارثة إنسانية في أفغانستان وإن أي اعتراف بالحكومة الجديدة يجب أن يكون على أساس دولي.



وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بعد الاتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "أكد رئيس الوزراء التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لتجنب كارثة إنسانية في أفغانستان والمنطقة الأوسع".