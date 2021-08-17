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عاجل.. انفجارات تهز محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

 

وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي بالصواريخ غرب بلدة حضر.

 

وطالما هاجمت إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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