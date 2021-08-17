عاجل.. انفجارات تهز محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.

أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.

محمد يوسف

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