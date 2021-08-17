عاجل.. انفجارات تهز محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء، سماع دوي انفجارات في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.



وقالت إن المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي بالصواريخ غرب بلدة حضر.

وطالما هاجمت إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.