اجتماع بالجامعة العربية يبحث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع اللجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد و المنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بمشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية التونسية و المملكة العربية السعودية و جمهورية العراق و دولة فلسطين و دولة ليبيا و المملكة المغربية و الجمهورية اليمنية واتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد العام للمنتجين العرب ضمن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.



تم خلال الاجتماع التباحث حول المقترحات التي قدمتها الأمانة العامة/الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب/ للجنة، حول مشروع الإطار العام لعمل المرصد و المنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

و أوصت اللجنة المصغرة بأن تتولى المملكة العربية السعودية -التي أبدت موافقتها على ذلك - وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك اقتراح الأمور المالية والإدارية كافة وآليات العمل والخطة الزمنية وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه على أن تتولى الأمانة العامة تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي ومن ثم رفعه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه القادم.

و أوصت اللجنة أيضا بأن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين و الاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية وبما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه.