المغرب يسجل9041 إصابة بكورونا و123 حالة وفاة

محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

أعلنت المملكة المغربية اليوم تسجيل 9041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و8589 حالة شفاء و123 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء/ عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 772 ألفا و394 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 وعدد الوفيات إلى 11 ألفا و242 وفاة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 681 ألفا و705 حالات.