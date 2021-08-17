شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار بالعراق يشعل حريقاً يلتهم 10 بساتين في محافظة «ديالى» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق مروع في بساتين بمحافظة ديالي بالعراق.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق داخل 10 بساتين نخيل شمال شرق محافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان لها أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل عشرة بساتين نخيل وحشائش في قرية زهرة بناحية العبارة شمال شرق محافظة ديالى”.

وأضافت، ان “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأوقفت انتشار الحريق الى البساتين المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية،و يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة إطلاق النار من مصدر مجهول”.