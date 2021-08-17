شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تعلق أفغان بطائرة عسكرية أمريكية بمطار «كابل» قبل سقوطهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو وثق لقطات جديدة للأفغان الذين تمسكوا بجناح الطائرة العسكرية الأميركية بمطار كابل قبل سقوطهم. يذكر أن مقاطع فيديو مروعة أظهرت سقوط شخصين قيل إنهما من الأفغان الذين تعلقوا بطائرة أميركية مغادرة لمطار كابل، الاثنين. وأظهر الفيديو تشبث عدة أشخاص بعجلات الطائرة أثناء إقلاعها فيما سقط شخصين على الأقل من الطائرة العملاقة.

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