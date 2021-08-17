شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» في أول مؤتمر رسمي: نتعهد باحترام حقوق المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت حركة طالبان أول مؤتمر صحفي رسمي في كابول اليوم الثلاثاء، وتعهدت باحترام حقوق المرأة والسعي لإقامة علاقات طيبة مع البلدان الأخرى وألا تنتقم من عناصر الجيش الأفغاني السابقين.

وردد ذبيح الله مجاهد المتحدث الرئيسي باسم طالبان تطمينات من مسؤولين آخرين في الحركة سعوا لتهدئة مخاوف من أن تؤدي سيطرة طالبان السريعة على كابول إلى تكرار الإعدامات العلنية وإجراءات العقاب التي اتُخذت عند وصول الحركة إلى السلطة قبل 20 عاما.

وقال المتحدث عبر مترجم: "لا نرغب في تكرار أي صراع أو أي حرب ونريد أن نبتعد عن أسباب الصراع". وأضاف: "انتهت العداوة ونود العيش في سلام ولا نريد أي أعداء من الداخل ولا من الخارج".

وأضاف أن معالم الحكومة الجديدة ستتضح بمجرد أن تسمح بذلك الأوضاع المضطربة في كابول.