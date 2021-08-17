العراق يطلق عملية لملاحقة فلول داعش فـي ديالى

بغداد ـ د.ب.أ: أعلنت هيئة الحشد في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى (57 كم شمال شرق بغداد).وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): “العملية انطلقت باسم (عاشوراء الكرامة) وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات”. وأضاف: “العملية مستمرة، وبإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الاهداف المرسومة”.

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