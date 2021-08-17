حملة بريطانية لتحسين معدلات الكشف عن كورونا

■ توزيع 32 مليون جرعة من اللقاحات بالسعودية

■ تراجع مؤشرات الإصابة

فـي تونس

■ أميركا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

طلبت السلطات البريطانية من الأشخاص الذين خضعوا مؤخرا لاختبار كوفيد تسجيل صوت السعال على هواتفهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر كجزء من حملة لتحسين معدلات الكشف عن فيروس كورونا. وتريد الحكومة البريطانية من مواطنيها أيضا تقديم عينات قصيرة لأصواتهم وصوت التنفس لأنها تبحث في تطوير تطبيق للاستخدام على نطاق أوسع. وفي أميركا صمم باحثون بالفعل خوارزمية كمبيوتر تكتشف الإصابة بفيروس كوفيد من السعال بمعدل دقة يقارب 100 بالمئة. وتنعقد الآمال على هذا النوع من التكنولوجيا في جعل تشخيص الإصابة بالفيروس أرخص وأسهل. وبالنسبة للمشروع البحثي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، يمكن للبالغين الذين أجروا اختبار كوفيد في آخر 72 ساعة إرسال الرمز (الباركود) الذي تلقوه من هيئة الصحة العامة عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي. وقد أظهرت بيانات حكومية تسجيل بريطانيا 28438 إصابة جديدة بكوفيد19 و26 وفاة بارتفاع من 26750 ألف إصابة أمس الاول.

خليجيا، كشفت وزارة الصحة السعودية عن إعطائها حتى الآن 32 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وأوضحت في بيان أنه تم إعطاء جرعات اللقاح عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة. ودعت الوزارة بضرورة التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، لكافة مواطنيها من أجل أخذ اللقاح. وفسرت الوزارة الأرقام الخاصة باللقاح بأنها منحت حتى الآن 20.81 مليون جرعة أولى من اللقاحات، و11.18 مليون جرعة ثانية من اللقاحات.

في تونس تراجع حضور فيروس كورونا بعد انخفاض نسبة العدوى بالفيروس وتكثيف حملات التطعيم ضد الوباء من قبل السلطات الصحية، ويؤكد الأطباء أن الأوضاع داخل المستشفيات تحسنت خاصة بعد توفر الأكسجين والأدوية بفضل دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة. وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس عن نجاحها في تطعيم أكثر من 594 ألف تونسي ضد فيروس كورونا المستجد خلال اليوم الثاني للتطعيم المكثف الذي نظمته لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما وخاصة الطلبة الدارسين خارج تونس وفي الجامعات التونسية.

دوليا، حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من السفر إلى تركيا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد19 في تلك الدولة لكنها خففت تحذيرها من السفر إلى الهند. وأضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تركيا إلى المستوى الرابع أو المرتفع جدا من الإصابات بينما خفضت الهند إلى المستوى الثاني أو المتوسط. من جهتها قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 24 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وسجلت إيطاليا 128456 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي محتلة المركز الثاني على مستوى أوروبا بعد بريطانيا والثامن عالميا.