أفغانستان: طالبان تعلن عفوا عاما .. وتحث النساء على الانضمام للحكومة

بايدن يرى أن بناء الدولة ليس مهمة أميركا

كابول ـ وكالات:

أعلنت حركة طالبان “عفوا عاما” عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل، وحثت النساء على الانضمام إلى الحكومة، وذلك بعد يومين على دخول مقاتليها العاصمة كابول وهروب الرئيس اشرف غني للخارج. وقالت الحركة، في بيان لها: “صدر عفو عام عن الجميع، لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة”. وشدد إنعام الله سمنغاني، مسؤول في طالبان، خلال تصريحات بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي تسيطر عليه الحركة الآن، على أن “الإمارة الإسلامية لا تريد أن تكون النساء ضحايا”. وأضاف: “هيكل الحكومة ليس واضحا تماما، ولكن بناء على الخبرة، يجب أن تكون هناك قيادة إسلامية كاملة وينبغي على جميع الأطراف الانضمام إلى الحكومة”. ويتم الترحيب بممثلي طالبان من بكين إلى موسكو، حيث وصفهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الشهر الماضي بأنهم “أشخاص حكماء”. وأصبح لدى الجماعة حاليا وجود على وسائل التواصل الاجتماعي وفريق إعلامي يتجاوب ويقول كل الأشياء الصحيحة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحركة قولها في بيان خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها تريد تشكيل حكومة شاملة وأنها لن تنتقم من المعارضين السياسيين” والدبلوماسيون آمنون ولن يواجه المستثمرون مشكلات: “لا يجب أن يقلق أحد بشأن حياته “. وقال الملا عبد الغني بارادار، نائب زعيم طالبان “لا يجب أن نظهر التكبر.. الآن هو وقت اختبارنا في كيفية خدمة وتأمين شعبنا وضمان حياتهم الجيدة ومستقبلهم بأفضل ما لدينا من قدرات.” وفي واشنطن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن من المفترض أبدا أن تكون مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان بناء دولة وذلك مع دفاعه عن قراره سحب القوات الأميركية من هناك. كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه ناقش هاتفيا الوضع في أفغانستان مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “ناقش الطرفان الوضع في أفغانستان بعد فرار رئيس الدولة من البلاد، وانهيار أعضاء الحكومة الحالية والتغير الفعلي للنظام”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. من جانبها أعلنت باكستان أنها ملتزمة بـ “تسوية سياسية شاملة” في أفغانستان. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن مثل هذه التسوية هي “ الطريق إلى الأمام لتمثيل جميع المجموعات العرقية الأفغانية “. ودعا مجلس الأمن إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، من خلال المفاوضات، تكون “موحدة وشاملة وتمثيلية، تتضمن مشاركة للمرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة وجاد”.