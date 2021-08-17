هايتي: استمرار جهود الإنقاذ ووصول مساعدات الدول الأجنبية

بورت أو برنس ـ د.ب.أ: ضاعفت قوات الإنقاذ في هايتي من سرعتها مع وصول مساعدات من الدول الأجنبية وذلك لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي خلف ما يقرب من 1300 وفاة فيما واصل المنخفض الجوي الاستوائي “جريس”، استهدافه للدولة المضطربة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وواصلت الولايات المتحدة والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وكوبا وغيرها من الدول تقديم مساعداتها في أعمال الإنقاذ والإنعاش.

ونقلت بلومبرج عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية القول إنها أرسلت 65 شخصا إضافيا ، وأربعة فرق بحث وإنقاذ و52 ألف رطل من الأدوات والمعدات لدعم جهود المساعدة. وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن بلاده أرسلت 4ر15 طن من المساعدات إلى هايتي. و قال رئيس وزراء هايتي المؤقت، أرييل هنري، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن حكومته ستمارس المزيد من السيطرة على المساعدات التي تتدفق على البلاد، مشيراً إلى أن هناك :”باب أمامي واحد فقط لجميع المساعدات من الخارج والداخل… لإعادة الإعمار، يجب أن يكون كل شيء تحت إشراف الحكومة المركزية وأن يتم تنسيقه من قبل المناطق والمديريات”.