انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة بحاجة لقراءة أفعال حركة "طالبان" على الأرض في أفغانستان، في ضوء التعهدات التي أطلقتها الحركة.
وقال دوجاريك تعليقا على مؤتمر صحفي عقدته "طالبان" في وقت سابق في كابل: "سنحتاج إلى رؤية ما سيحدث فعلا واقتران القول بالفعل على الأرض ومدى تنفيذ الوعود المقطوعة".
واجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابل بدون مقاومة يوم الأحد الماضي، فر على اثرها الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد.