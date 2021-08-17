الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل

وقال دوجاريك تعليقا على مؤتمر صحفي عقدته "طالبان" في وقت سابق في كابل: "سنحتاج إلى رؤية ما سيحدث فعلا واقتران القول بالفعل على الأرض ومدى تنفيذ الوعود المقطوعة".

واجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابل بدون مقاومة يوم الأحد الماضي، فر على اثرها الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد.