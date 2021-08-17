انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجاميفي بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ان التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كان كالتالي:-

ابو دشير ---------------38

ابو غريب ---------------89

الاسكان ---------------22



الاعلام ---------------40البياع ---------------45التاجي ---------------56التراث ---------------20الحارثية ---------------23الحرية ---------------51الدورة ---------------70الرحمانية ---------------18الرصافة ---------------15السيدية ---------------22الشالجية ---------------29الشرطة الرابعة ---------------14الشعلة ---------------47الصالحية ---------------8الطارمية ---------------30العامرية ---------------26العطيفية ---------------44العلاوي ---------------14الغزالية ---------------44القادسية ---------------23الكاظمية ---------------36اللطيفية ---------------33المحمودية ---------------61المعالف ---------------19المنصور ---------------29المواصلات ---------------26النصر والسلام ---------------27الوشاش ---------------31اليرموك ---------------51اليوسفية ---------------15جكوك ---------------19حي الجامعة ---------------31حي الجهاد ---------------54حي الخضراء ---------------21حي العامل ---------------58حي العدل ---------------39حي الفرات ---------------9شارع حيفا ---------------18المجموع 1365