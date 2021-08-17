انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجاميفي بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه ان التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كان كالتالي:-
ابو دشير ---------------38 الاعلام ---------------40
البياع ---------------45
التاجي ---------------56
التراث ---------------20
الحارثية ---------------23
الحرية ---------------51
الدورة ---------------70
الرحمانية ---------------18
الرصافة ---------------15
السيدية ---------------22
الشالجية ---------------29
الشرطة الرابعة ---------------14
الشعلة ---------------47
الصالحية ---------------8
الطارمية ---------------30
العامرية ---------------26
العطيفية ---------------44
العلاوي ---------------14
الغزالية ---------------44
القادسية ---------------23
الكاظمية ---------------36
اللطيفية ---------------33
المحمودية ---------------61
المعالف ---------------19
المنصور ---------------29
المواصلات ---------------26
النصر والسلام ---------------27
الوشاش ---------------31
اليرموك ---------------51
اليوسفية ---------------15
جكوك ---------------19
حي الجامعة ---------------31
حي الجهاد ---------------54
حي الخضراء ---------------21
حي العامل ---------------58
حي العدل ---------------39
حي الفرات ---------------9
شارع حيفا ---------------18
المجموع 1365
ابو دشير ---------------38
ابو غريب ---------------89
الاسكان ---------------22
البياع ---------------45
التاجي ---------------56
التراث ---------------20
الحارثية ---------------23
الحرية ---------------51
الدورة ---------------70
الرحمانية ---------------18
الرصافة ---------------15
السيدية ---------------22
الشالجية ---------------29
الشرطة الرابعة ---------------14
الشعلة ---------------47
الصالحية ---------------8
الطارمية ---------------30
العامرية ---------------26
العطيفية ---------------44
العلاوي ---------------14
الغزالية ---------------44
القادسية ---------------23
الكاظمية ---------------36
اللطيفية ---------------33
المحمودية ---------------61
المعالف ---------------19
المنصور ---------------29
المواصلات ---------------26
النصر والسلام ---------------27
الوشاش ---------------31
اليرموك ---------------51
اليوسفية ---------------15
جكوك ---------------19
حي الجامعة ---------------31
حي الجهاد ---------------54
حي الخضراء ---------------21
حي العامل ---------------58
حي العدل ---------------39
حي الفرات ---------------9
شارع حيفا ---------------18
المجموع 1365