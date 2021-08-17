ألمانيا تنظم رحلة ثالثة لإجلاء 180 شخصا من كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تنظيم رحلة إجلاء ثالثة لـ180 شخصا من كابول، اليوم الثلاثاء، رغم الصعوبات الأمنية.

وقال ماس في تصريحات صحفية مساء اليوم حول الوضع في مطار كابول، "في الوقت الحالي، تغير الوضع قليلاً خارج بوابات المطار.. هناك أوضاع خطرة، وهذا هو سبب صعوبة الوصول إلى بوابة المطار".

وتابع "لم تسمح طالبان إلا بمرور الرعايا الأجانب إلى مطار كابول، ولم يتمكن الموظفون المحليون والأفغان الآخرون من الوصول إلى المطار".

وأضاف ماس: "لكننا بالتأكيد سنظل قادرين على 180 شخصًا موجودين حاليا في مطار كابول، في رحلة إجلاء اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، نجحت ثاني محاولة لإجلاء الرعايا الألمان والمتعاونين الأفغان من العاصمة كابول في ظل الأوضاع الحالية وسيطرة حركة طالبان.

ووفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر عسكرية، فإن الطائرة العسكرية من طراز "إم 400" هبطت بالفعل في طقشند بأوزباكستان بعد أن غادرت العاصمة الأفغانية كابول، وعلى متنها 125 شخصا.

فيما لم تنجح رحلة الإجلاء الأولى في وقت متأخر مساء أمس، وأجلت 7 أشخاص فقط من كابول.

كما اتهمت ألمانيا، الثلاثاء، حركة طالبان بعرقلة وصول المواطنين إلى مطار كابول تمهيدا لإجلائهم.



وقالت الحكومة الألمانية إن طالبان التي استعادت السيطرة على أفغانستان تعوق وصول مواطنين أفغان إلى المطار.

وأشارت وزارة الدفاع الألمانية، في تقرير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أنه "في محيط مطار كابول، أقامت حركة طالبان نقاطا أمنية لضبط الوصول" إلى المطار.

وباتت العاصمة الأفغانية تحت سيطرة طالبان، وفتش مسلحوها منازل ومكاتب المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام، ناشرين الخوف في كل مكان.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المسلحين نصبوا نقاط تفتيش عبر المدينة التي يعيش فيها 6 ملايين، وفرضوا حظر تجوال يبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيطروا على مواقع الجيش والشرطة.