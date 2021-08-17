ماذا قال قرقاش عن تصريحات طالبان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وصف الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أولى تصريحات طالبان عقب سيطرتها على العاصمة كابول، بـ"المشجعة".



وأعرب قرقاش عن أمله بأن "يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال قرقاش: "في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما أشار".

وأضاف: "نتمنى أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار".

وتأتي تغريدة قرقاش تعليقا على تصريحات أدلى بها، في وقت سابق الثلاثاء، المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي يعتبر الأول للحركة منذ استيلائها على كابول.

وقال مجاهد إن الحركة لا تريد أي حرب في البلاد، ولا تسعى لتصفية الحسابات، متعهدا بتأمين السفارات والمنطقة الخضراء في كابول.

وأضاف: "نتعهد بأن نمنح المرأة حقوقها التي أقرها الإسلام، والمرأة عنصر مهم في بلدنا"، مؤكدا أنه من حق الشعب الأفغاني أن يكون له دستوره وقوانينه الخاصة التي تتماشى مع قيمه.

وتعهد أيضا بأن تسمح الحركة لوسائل الإعلام بممارسة دورها، مستدركا: "ولكن نطالبها بمراعاة قيمنا الدينية والوطنية".

وكشف مجاهد عن مناقشات وصفها بـ"جدية" حول تشكيل آلية سياسية لإتاحة نظام إسلامي في أفغانستان، موجها رسالة إلى العالم قائلا:" نطمئن العالم والولايات المتحدة وجيراننا بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضدهم".